Жителям дома в Петербурге, где рухнул пол, разрешили вернуться в квартиры

78.ru: в Петербурге жителям дома, где рухнул пол, разрешили вернуться в квартиры

В Петербурге разрешили вернуться в свои квартиры жителям дома, где провалился пол на первом этаже. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

На данный момент обследование здания завершено. Комиссия признала постройку безопасной — все подъезды, кроме расположенного непосредственно над аптекой, где провалился пол, вернулись к обычной жизни.

Глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков рассказал, что в доме начались противоаварийные работы. В подвале строения укрепляют балки несущих конструкций. Эксперты также проведут дополнительное обследование здания и дадут заключение о необходимых работах.

Инцидент произошел в Доходном доме Романова Ф. Г. на Сытнинской площади. Провал случился на первом этаже здания в помещении аптеки. Жильцов подъезда экстренно эвакуировали в школу №91, где для них организовали горячее питание.

Ранее в Петербурге эвакуировали один из районных судов.