В центре Петербурга обрушился пол в аптеке

78.ru: в Петербурге обрушился пол в аптеке

В центре Петербурга рухнул пол в помещении аптеке. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в Доходном доме Романова Ф. Г. на Сытнинской площади. Провал случился на первом этаже здания в помещении аптеки.

Жильцов подъезда экстренно эвакуировали в школу №91, где для них организовали горячее питание. Глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков сообщил, что в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работают спасатели, газовая служба и бригада скорой помощи. Районная прокуратура устанавливает причины обрушения, а также проконтролирует соблюдение прав эвакуированных.

Предварительно, причиной обрушения пола стала гнилая балка в подвале, сообщает «Фонтанка». По словам главы ЖКС, конструкции были аварийными.

Ранее сообщалось о эвакуации одного из районных судов Петербурга.