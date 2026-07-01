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Общество

В центре Петербурга обрушился пол в аптеке

78.ru: в Петербурге обрушился пол в аптеке
78.ru

В центре Петербурга рухнул пол в помещении аптеке. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел в Доходном доме Романова Ф. Г. на Сытнинской площади. Провал случился на первом этаже здания в помещении аптеки.

Жильцов подъезда экстренно эвакуировали в школу №91, где для них организовали горячее питание. Глава Петроградского района Дмитрий Ваньчков сообщил, что в результате случившегося никто не пострадал. На месте происшествия работают спасатели, газовая служба и бригада скорой помощи. Районная прокуратура устанавливает причины обрушения, а также проконтролирует соблюдение прав эвакуированных.

Предварительно, причиной обрушения пола стала гнилая балка в подвале, сообщает «Фонтанка». По словам главы ЖКС, конструкции были аварийными.

Ранее сообщалось о эвакуации одного из районных судов Петербурга.

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