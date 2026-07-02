Сбер запустил открытую площадку для технологического сообщества

Сбер запустил открытую площадку «Сбер.Среда». Пространство объединит технологическое сообщество, молодых специалистов и всех интересующихся современными технологиями. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Отмечается, что площадка будет работать ежедневно с июля по сентябрь. Предполагается, что за это время ее смогут посетить более 30 тыс. человек.

«Сегодня технологии создаются не только в коде — они рождаются из общения, экспериментов и обмена идеями. Нам важно показывать людям не только продукты, но и тех, кто стоит за ними: команды, экспертов и специалистов, которые каждый день создают новое. «Сбер.Среда» — это шаг в яркий, интересный и технологичный мир Сбера, возможность увидеть культуру компании изнутри и стать частью этой среды», — отметил управляющий директор, начальник центра развития бренда работодателя Сбера Денис Замалетдинов.

Проект реализовали совместно с рестораном «Оригинал». Одна из ключевых идей заключалась в том, чтобы вынести внутреннюю среду Сбера за пределы компании и открыть ее всем желающим. Гости познакомятся с проектами банка, узнают о карьерных возможностях, поучаствуют в технологических экспериментах и увидят, как устроена культура компании.

В банке уточнили, что Москва стала первой точкой проекта. В будущем Сбер планирует развивать формат и открыть такие пространства в Казани, Санкт-Петербурге и других городах России.

В программе площадки предусмотрено более 30 мероприятий разных форматов. В перечень входят технологические митапы, хакатоны, вечеринки, встречи профессиональных сообществ, образовательные лекции, наймовые мероприятия и активности, посвященные искусственному интеллекту.

Одним из центральных событий станет AI-фестиваль. Он объединит экспертов, исследователей и всех, кто интересуется развитием ИИ-технологий. Также будут организованы лайфстайл-форматы: книжный клуб, культурные события, встречи сообществ и активности для общения.