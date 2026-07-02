Юрист раскрыл, возбудят ли дело в отношении Тиммы после слов Седоковой о насилии

Анна Седокова рассказала в соцсетях о домашнем насилии со стороны бывшего мужа Яниса Тиммы, который ушел из жизни в 2024 году. Юрист Илья Русяев в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, заведут ли уголовное дело в случае, когда обидчика нет в живых.

«Уголовное преследование в России всегда строится вокруг конкретного человека, поэтому смерть предполагаемого виновника кардинально меняет юридическую картину. В УПК РФ прямо запрещается возбуждать уголовное дело в отношении умершего, а уже начатое производство подлежит прекращению. Единственное исключение связано с реабилитацией. Конституционный Суд разъяснил, что близкие родственники умершего вправе настаивать на продолжении расследования, если хотят доказать его невиновность и восстановить доброе имя. Иными словами, посмертное производство ведется только ради оправдания человека, добиться посмертного осуждения закон не позволяет. При этом проверку по заявлению Седоковой полиция провести обязана», — сказал он.

Полиция, рассмотрев сообщение о преступлении, сможет подтвердить или опровергнуть его. При этом, доказательство преступления поможет добиться компенсации за счет наследства умершего.

«УПК требует рассмотреть любое сообщение о преступлении, и в рамках такой проверки следователь опросит саму заявительницу, изучит медицинские документы, фотографии, переписку. Итогом станет постановление об отказе в возбуждении дела в связи со смертью лица, подлежащего привлечению к ответственности. Ценность этого документа в том, что в нем могут быть зафиксированы установленные обстоятельства насилия, а это уже официальное подтверждение слов пострадавшей. Гражданский путь выглядит куда перспективнее, и здесь недавно произошел настоящий поворот. Конституционный Суд в постановлении указал, что обязанность компенсировать моральный вред, причиненный преступлением, входит в состав наследства виновного и возлагается на его наследников в пределах стоимости принятого ими имущества. Причем даже тогда, когда при жизни причинителя суд никакой компенсации не присуждал. Раньше суды нередко отказывали в таких исках, считая эту обязанность неразрывно связанной с личностью умершего, теперь эта лазейка закрыта. Есть и еще одна приятная для истицы деталь. На требования о компенсации морального вреда из нарушения личных неимущественных прав исковая давность в силу статьи 208 ГК РФ не распространяется», — заключил он.

Ранее адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова усомнилась в мотивах Седоковой после слов о насилии.