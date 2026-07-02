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Ветеринар предостерегла от использования средств от комаров в присутствии животных

Ветеринар Фроленко: спреи и спирали от комаров крайне опасны для животных
Bachkova Natalia/Shutterstock/FOTODOM

Аэрозоли, спреи и фумигаторы от комаров могут быть опасны для домашних животных, особенно для кошек, птиц и мелких питомцев. Об этом «Газете.Ru» рассказала ветврач компании-производителя натуральных рационов SUPERPET Елена Фроленко.

Основную угрозу представляют вещества, которые распыляются в воздухе и оседают на шерсти, лапах, мебели и полу.

«Животные гораздо чувствительнее к химическим веществам, чем люди. Кошки и собаки вдыхают пары репеллентов, контактируют с ними через кожу и шерсть, а затем дополнительно получают дозу токсинов, когда вылизываются», – отметила эксперт.

Особенно опасны аэрозольные инсектициды, спреи от комаров, спирали, жидкости и пластины для фумигаторов с пиретроидами, а также концентрированные репелленты с резким запахом. Даже относительно небольшое количество веществ может вызвать серьезную интоксикацию. Опасность представляют и закрытые помещения без проветривания.

«Нельзя распылять репелленты в комнате, где находится питомец. Во время обработки животных нужно выводить из помещения, а затем обязательно проветривать квартиру», – подчеркнула ветеринар.

Безопасная альтернатива средствам от насекомых – москитные сетки, механические ловушки и средства с пометкой pet friendly. Однако не стоит оставлять кошку наедине с москитными сетками на окнах и балконах, питомец может выпасть. Лучше всего установить «антикошки» – специальные защитные сетки.

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