Треть россиян справляются со стрессом усилием воли

Треть (34%) опрошенных россиян справляются со стрессом усилием воли. 27% считают, что с ним не нужно специально работать, поскольку это естественный механизм. Еще 18% респондентов предпочитают комплексный подход, воздействуя и на тело, и на психику, тогда как 3% отмечают, что при стрессе помогает только работа с психотерапевтом, и они используют именно этот путь.

Это показало исследование сервиса Работа.ру, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

При этом 37% опрошенных чаще сталкиваются только с плохим, вредным стрессом, столько же (37%) — и с хорошим, и с плохим. При этом 26% всегда воспринимают стресс как хороший и видят в нем двигатель личного прогресса.

Интересно, что женщины чаще мужчин воспринимают стресс только плохим (44% против 27%), а мужчины чаще видят в нем хорошие стороны (32% против 21% женщин).

Помимо этого, 20% респондентов считают, что при выгорании не помогает изменение режима дня, включая сон и питание. 19% не рассчитывают на усилия воли и техники самоубеждения. По 17% указали указали бесполезными поиск целей, миссии и смысла работы, а также планирование работы и отдыха. Еще 15% не считают полезными коучинговые техники, психотерапию и самоанализ, а 12% выбрали другие варианты.

Говоря об изменениях в профессиональном аспекте, 37% участников исследования смотрят на них с воодушевлением, считая, что изменения открывают новые возможности. 26% удается сохранять баланс между переменами и стабильностью, 18% опрошенных признают, что изменений слишком много и их трудно переварить. Еще 13% говорят, что перемены их не затрагивают, а 6% указали другие варианты.

При этом тут женщины чаще мужчин воспринимают изменения с воодушевлением (39% против 33%), а вот мужчинам чаще женщин удается сохранить баланс между изменениями и стабильностью (30% против 24%).

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