В России втрое увеличили расходы на искусственный интеллект для управления транспортом

«Тендерплан»: госзакупки ИИ для транспорта выросли почти в три раза в 2026 году

Искусственный интеллект все активнее внедряется в российскую транспортную инфраструктуру. По данным системы по управлению тендерами «Тендерплан», за первые пять месяцев 2026 года объем госзакупок ИИ-решений для управления транспортными системами вырос почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом стало известно «Газете.Ru».

Речь идет о закупках по 44-ФЗ и 223-ФЗ, через которые государственные органы, региональные власти, дорожные службы и транспортные предприятия приобретают цифровые решения для управления дорожным движением, анализа транспортных потоков, работы интеллектуальных светофоров, мониторинга пробок и повышения безопасности на дорогах.

С января по май 2026 года было размещено 10 госзакупок на сумму 111,9 млн рублей. Годом ранее за тот же период было размещено 7 госзакупок на 37,7 млн рублей. Таким образом, количество тендеров выросло на 43%, а объем финансирования — почти в три раза.

Рост наблюдается уже второй год подряд. Если в 2024 году на ИИ в управлении транспортными системами было направлено 66 млн рублей, то в 2025 году — уже 104,3 млн рублей.

Не менее активно цифровые технологии внедряются и в дорожной отрасли в целом. По данным «Тендерплан», в 2025 году количество госзакупок ИИ-решений выросло на 40% — с 20 до 28 тендеров, а их общая стоимость увеличилась с 328,5 млн до 418,9 млн рублей.

При этом в 2026 году за первые пять месяцев объем финансирования продолжил расти и достиг 211,4 млн рублей против 206,1 млн годом ранее.

Сегодня искусственный интеллект все чаще используется не как отдельный программный модуль, а как часть комплексной системы управления транспортной инфраструктурой. Такие технологии позволяют в режиме реального времени анализировать дорожную ситуацию, прогнозировать образование заторов, автоматически корректировать работу светофоров, контролировать транспортные потоки и оперативнее реагировать на аварийные ситуации.

Эксперты отмечают, что именно транспорт становится одной из самых быстрорастущих сфер применения искусственного интеллекта в государственном секторе. Если еще несколько лет назад речь шла преимущественно об отдельных цифровых экспериментах, то сейчас госзаказчики все чаще инвестируют в создание полноценных интеллектуальных систем управления дорожным движением. Именно поэтому стоимость одного проекта продолжает увеличиваться, а рынок постепенно смещается от точечных ИТ-разработок к масштабной цифровизации транспортной инфраструктуры.

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