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Общество

Наркосиндикат с оборотом более 1 млрд рублей накрыли в России

В России накрыли наркосиндикат с оборотом более 1 млрд рублей

В России правоохранители накрыли наркосиндикат с оборотом более 1 млрд рублей на черном рынке. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Стражи порядка задержали 27 человек — они подозреваются более чем в 30 преступлениях. По предварительным данным, злоумышленники наладили полный цикл производства и сбыта синтетических наркотиков. Запрещенные вещества изготавливали в сети подпольных лабораторий, а затем крупными партиями развозили по регионам России и продавали через теневые интернет-магазины.

Полицейские изъяли более 150 килограммов различных наркотиков, это примерно 400 тысяч разовых доз. Также конфисковано свыше 300 килограммов прекурсоров. Стоимость изъятого по расценкам черного рынка превышает 1 млрд рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям 30, 228.1 и 210 УК РФ. Фигурантам грозит вплоть до пожизненного лишения свободы, всех арестовали.

Ранее в России у наркосиндиката изъяли почти 250 килограммов наркотиков.

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