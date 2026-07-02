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Общество

Мэр мексиканского города женился на каймане ради урожая

Pagina3: в Мексике провели ритуальную свадьбу мэра города и самки каймана

Глава муниципалитета Сан-Педро-Уамелула в мексиканском штате Оахака сыграл свадьбу с самкой каймана по имени Ана Синтия Рамирес Аумада. Женитьба Даниэля Гутьерреса Пеньи была ежегодным ритуалом, поясняет местная газета Pagina3.

Этот ритуал более 500 лет соединяет культуры чонталей и хуаве, первую представляет жених, вторую — невеста. Самку каймана обычно называют «маленькой принцессой» и каждый год дают ей новое имя.

Невесту наряжают в традиционную одежду хуаве, стягивая ей пасть веревкой ради безопасности, после чего носят по домам, чтобы принять денежные подношения от местных жителей. Для них этот обычай символизирует призыв к изобилию, хорошему урожаю, дождям и богатому улову рыбы.

«Главная цель ритуала — обеспечить баланс между людьми и матерью-природой на предстоящий год», — пояснил представитель народа хуаве Уго Ленин Гонсалес Гарсия.

После шествия «маленькую принцессу» переодели в подобие свадебного наряда и провели символический торг за нее с представителями чонталей. Свадьба завершилась на главной площади муниципалитета, где пара станцевала и скрепила брак поцелуем перед жителями общины.

Ранее желавшая укрепить любовь россиянка потеряла более 400 тыс. рублей.

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