Исследование показало, что жирафы умеют считать

Ученые выяснили, что жирафы могут считать и выполнять простейшие математические действия, пишет UPI.

Исследователи из Университета Барселоны, Университета Лейпцига и Института эволюционной антропологии Макса Планка провели необычный эксперимент с четырьмя жирафами из зоопарка Барселоны.

Животным показывали две емкости с разным количеством кусочков моркови. Затем контейнеры закрывали, а жирафы наблюдали, как исследователи добавляют или убирают часть угощения. После этого животным предлагали выбрать один из контейнеров.

Когда количество моркови увеличивали, жирафы выбирали емкость с большим количеством лакомства в 68% случаев — значительно чаще, чем это можно объяснить случайностью.

Чтобы исключить другие возможные подсказки, ученые провели дополнительные проверки. Они выяснили, что двое жирафов могли ориентироваться на действия экспериментаторов, однако еще двое продолжали правильно выбирать контейнер с большим количеством моркови даже без подобных подсказок.

При этом задания, где морковь не добавляли, а убирали, оказались для животных гораздо сложнее — их результаты практически не отличались от случайного выбора.

Эксперимент показал, что жирафы способны отслеживать изменения количества предметов и использовать это при принятии решений, что говорит о наличии у них базового понимания чисел.

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