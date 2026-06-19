Стало известно, сколько россиян покупают вещи ради понтов

Большинство (78%) опрошенных россиян хотя бы раз за прошедший год покупали вещь или услугу, чтобы впечатлить окружающих. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Самой распространенной категорией таких расходов оказались рестораны, кофейни и гастрономические пространства. 31% респондентов сообщили, что выбирают заведения не только по кухне, но и по интерьеру. На втором месте оказались одежда и аксессуары для публичных выходов, в зависимости от этой категории товаров признались 24%. Еще 18% своей слабостью назвали путешествия ради контента, 11% — покупку техники известных брендов, 7% — занятия спортом ради демонстрации здорового образа жизни в публичном пространстве, а 5% — аренду дорогих автомобилей и фотостудий ради фото в соцсетях. 4% выбрали иные варианты ответа.

Чаще остальных покупкам ради демонстрации успеха совершают респонденты в возрасте от 25 до 30 лет. В этой возрастной группе подобного рода финансового поведения придерживается почти каждый третий. При этом наиболее склонными к демонстративному потреблению оказались представители сферы маркетинга и PR. Среди этих специалистов 41% опрошенных признались, что минимум раз в месяц покупают что-либо «ради картинки».

При этом 46% опрошенных россиян считают, что сегодня демонстрация успеха напрямую влияет на ощущение себя счастливым, а еще 29% уверены, что это помогает в карьере и знакомствах. При этом средний ежемесячный бюджет на «эстетические» траты у россиян составил 18,7 тыс. рублей. Это на треть меньше, чем годом ранее.

43% участников исследования признались, что хотя бы раз испытывали сожаление после «визуальной» покупки в течение года. Чаще всего россияне жалели о дорогой одежде, модных гаджетах, премиальных ресторанах и импульсивных покупках для отпуска.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее в Госдуме россиян раскритиковали за понты на свадьбах.