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Общество

Россияне оставили плохой отзыв на молдавский паб и попали в больницу

Baza: в Молдавии туристам из РФ распылили перцовку в глаза за плохой отзыв
VHarasymiv/Shutterstock/FOTODOM

Поход в один из пабов Молдавии закончился для российских туристов госпитализацией. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, компания мужчин и женщин отдыхала в заведении, но сервис им не понравился, так как их игнорировали и медленно выполняли заказы. Помимо этого, директор заведения задавал одной из россиянок непристойные вопросы и домогался ее.

Туристы оставили негативный отзыв. После этого их попросили покинуть заведение, затем директор распылил в компанию перцовый баллончик.

«Пока мужчины с жгучей болью в глазах пытались собрать вещи, на них напали и стали избивать», – сообщается в публикации.

У одного из пострадавших диагностировали перелом пальца на ноге, еще двое получили ожоги лица и глаз. Путешественники написали заявление в полицию.

До этого в Турции у туристок из РФ произошел конфликт с местными жителями из-за шезлонга около бассейна. По словам девушек, администрация игнорировала ситуацию.

Ранее россиянка осталась без жилья на Пхукете, поселилась в ресторане, а затем попалась на краже

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