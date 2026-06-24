Жительница ХМАО получит 4 млн рублей за потерю ребенка по вине врачей

В ХМАО женщине, потерявшей ребенка во время родов, выплатят компенсацию

В Нефтеюганске суд обязал выплатить 4 млн рублей женщине, потерявшей ребенка во время родов, сообщает URA.RU.

Как следует из заключения экспертизы, медики неверно оценили массу плода и размеры таза женщины, имеющей противопоказания для естественных родов. В результате не было принято решение о кесаревом сечении. Родные считают, что именно это привело к трагедии и добиваются привлечения медиков к ответственности.

Ранее супруги подавали иск на 8 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд встал на их сторону, но требования удовлетворил частично, взыскав с ответчика 4 млн.

По словам юриста Юлии Липинской, представляющей интересы потерпевшей, в ближайшее время следствие может предъявить обвинение одному из врачей, принимавших роды. Ему вменяют причинение тяжкого вреда по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Ранее в Башкирии женщина стала мамой в шестой раз, но ребенок не выжил из-за сепсиса.