В Сбере назвали критическое мышление ключевой компетенцией при работе с ИИ

Критическое мышление является основной компетенцией при работе с искусственным интеллектом, поскольку позволяет не подменять собственное суждение ответами нейросетей и оценивать достоверность получаемой информации. Такое мнение в преддверии Финансового конгресса Банка России высказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, именно критическое мышление лежит в основе эффективного использования технологий искусственного интеллекта. Оно, по мнению Ведяхина, включает способность проверять данные, логику, источники информации, учитывать ограничения и возможные смещения моделей.

Вокруг этой компетенции формируется весь набор необходимых навыков — работа с данными, понимание ограничений ИИ, вопросов этики и безопасности, а также способность принимать решения и интегрировать технологии в реальные бизнес-процессы.

Ведяхин отметил, что Сбер является одним из лидеров по обучению использованию технологий искусственного интеллекта. По его данным, обучение работе с большими языковыми моделями (LLM) и ИИ-агентами через образовательную экосистему Сбера прошли уже более 9,4 тыс. сотрудников банка и 9,8 тыс. преподавателей вузов и колледжей.

Топ-менеджер Сбера также сообщил, что внутри банка действуют IT Bootcamp для новых сотрудников и программы развития компетенций в области искусственного интеллекта для руководителей. При этом обучение работе с ИИ для топ-менеджмента сделано обязательным.

«ИИ-трансформация не может быть делегирована вниз как поручение. Если руководитель сам не понимает, как работает ИИ в реальном процессе, он не сможет ни поставить задачу, ни оценить эффект, ни управлять рисками», — отметил Ведяхин.

По его словам, сегодня банковскому сектору необходимы специалисты, обладающие глубокими знаниями в области искусственного интеллекта и пониманием его прикладного применения. На фоне этого Ведяхин выразил надежду, что ведущие российские вузы, готовящие кадры для финансовой отрасли, усилят подготовку студентов по данному направлению.