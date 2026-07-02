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Мужчина расправился с женой, устав от ее лишнего веса и бесплодия

В Индии мужчина с друзьями расправился с женой из-за ее лишнего веса
Shutterstock

В Индии мужчина унижал жену из-за лишнего веса и расправился с ней, Times of India.

Инцидент произошел в понедельник, 29 июня, в индийской деревне Ханаси, в округе Дхарвад, где жили Басаварадж Ваддар и Приянка Камалакар. Они поженились в 2024 году, сначала у них не было конфликтов, но позже отношения резко ухудшились.

Муж и его родственники требовали у 29-летней Приянки дополнительного приданого. Кроме того, Басаварадж унижал и оскорблял супругу из-за ее веса, утверждая, что она «слишком толстая» и не способна зачать и выносить ребенка.

По версии следствия, после очередной ссоры муж напал на Приянку и начал ее душить. Семья жертвы заподозрила неладное, когда женщина перестала выходить на связь, и обратилась в полицию.

К настоящему времени задержаны Басаварадж и еще трое человек, которые, как сообщается, стали соучастниками преступления. Ведется следствие.

Ранее россиянка заподозрила мужа в измене и ударила его ножом в живот.

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