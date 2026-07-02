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Общество

Молодая туристка сломала позвоночник, упав со стула в баре по вине незнакомца

В Праге туристка упала с высокого барного стула и сломала позвоночник
Kennedy News and Media

Британская туристка получила перелом нижнего отдела позвоночника после падения с барного стула, сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел 27 июня в Праге, когда 22-летняя Хлоя Баркер отдыхала в местном баре с подругой. По словам ее близких, кто-то случайно задел высокий барный стул, и девушка упала на спину. Ее экстренно доставили в больницу, где диагностировали серьезную травму позвоночника.

К настоящему времени Хлое уже провели одну операцию, однако впереди у нее, вероятно, еще одно вмешательство. Сейчас она остается в пражской клинике и не может вылететь домой обычным рейсом, поскольку не может сидеть.

Медицинская транспортировка в Великобританию оценивается примерно в £10 тыс. У туристки была страховка, но она не покрывала возвращение на родину, однако позже страховая компания заявила, что возьмет эти расходы на себя.

Врачи надеются, что при благоприятном восстановлении ее смогут выписать примерно через неделю. Однако пока неизвестно, сколько времени потребуется Хлое на восстановление, и когда она сможет вернуться к работе.

Ранее мужчина сходил на массаж и едва не остался парализованным ниже груди.

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