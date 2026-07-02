Mirror: тяга к сладостям жирной пище и углеводам может быть признаком деменции

Внезапная тяга к трем продуктам может быть ранним признаком деменции, пишет Daily Mirror.

Специалисты предупредили, что одним из ранних признаков фронтотемпоральной деменции могут стать резкие изменения пищевых привычек. По данным Общества болезни Альцгеймера, люди с этой формой заболевания нередко начинают бесконтрольно есть сладости, жирную пищу или углеводы, теряют чувство меры и забывают о правилах поведения за столом.

Также у человека может появиться навязчивое желание постоянно есть, употреблять алкоголь или курить, при этом он не понимает, когда следует остановиться.

Фронтотемпоральная деменция поражает лобные и височные доли мозга, которые отвечают за поведение, личность, принятие решений и контроль импульсов. В отличие от болезни Альцгеймера, эта форма деменции часто развивается в более молодом возрасте.

Эксперты подчеркивают, что сами пациенты нередко не замечают происходящих изменений. Именно родственники и близкие чаще всего первыми обращают внимание на необычное поведение.

Врачи рекомендуют не игнорировать внезапное и необъяснимое изменение пищевых привычек, особенно если оно сопровождается переменами в характере или поведении.

Ранее в мозге людей с деменцией выявили высокие концентрации микропластика.