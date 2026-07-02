«Кожа осталась на руле»: российские врачи спасли мужчину после удара молнии

В Ростове-на-Дону врачи спасли мужчину, которого ударила молния за рулем

В Ростове-на-Дону врачи спасли 41-летнего местного жителя, в которого ударила молния, когда он был за рулем. Мужчина получил серьезные ожоги, сообщает пресс-служба медучреждения.

Ростовчанин вспоминает удар как яркую вспышку, после которой «все было белое». После мужчина заметил, что на нем дымится одежда, а с рук слезает кожа.

«По характерному звуку, вспышке понял – в его машину ударила молния. Но главное – жив! Постепенно это странное состояние прошло, он смог оторвать от руля руку. И увидел, что с нее слезает кожа. Причем, часть ее, осталась на руле», — сказано в сообщении.

До больницы мужчина доехал сам — медики оказали ему помощь. Как уточняется, потребовалась пересадка кожи.

«У пациента серьезно пострадали руки, ноги, лицо. Ему была проведена противошоковая терапия и выполнена одномоментная аутодермопластика – пересадка собственной кожи с одних участков (донорских) на поврежденные, сразу после удаления с них некротизированных тканей. Восстановление идет хорошо», — сказал заведующий Межтерриториальным ожоговым центром ГБСМП Ростова-на-Дону Максим Новиков.

Отмечается, что пациента уже выписали, но восстановление продолжается.

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