Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

«Кожа осталась на руле»: российские врачи спасли мужчину после удара молнии

В Ростове-на-Дону врачи спасли мужчину, которого ударила молния за рулем
Shutterstock/FOTODOM

В Ростове-на-Дону врачи спасли 41-летнего местного жителя, в которого ударила молния, когда он был за рулем. Мужчина получил серьезные ожоги, сообщает пресс-служба медучреждения.

Ростовчанин вспоминает удар как яркую вспышку, после которой «все было белое». После мужчина заметил, что на нем дымится одежда, а с рук слезает кожа.

«По характерному звуку, вспышке понял – в его машину ударила молния. Но главное – жив! Постепенно это странное состояние прошло, он смог оторвать от руля руку. И увидел, что с нее слезает кожа. Причем, часть ее, осталась на руле», — сказано в сообщении.

До больницы мужчина доехал сам — медики оказали ему помощь. Как уточняется, потребовалась пересадка кожи.

«У пациента серьезно пострадали руки, ноги, лицо. Ему была проведена противошоковая терапия и выполнена одномоментная аутодермопластика – пересадка собственной кожи с одних участков (донорских) на поврежденные, сразу после удаления с них некротизированных тканей. Восстановление идет хорошо», — сказал заведующий Межтерриториальным ожоговым центром ГБСМП Ростова-на-Дону Максим Новиков.

Отмечается, что пациента уже выписали, но восстановление продолжается.

Ранее ученый назвал главные ошибки при встрече с шаровой молнией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Чем опасен алкоголь в жару и как прийти в себя после застолья. Объясняет нарколог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!