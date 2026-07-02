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Общество

Две транс-женщины обокрали российского туриста, оказавшись в номере его отеля в Паттайе

В Паттайе две секс-работницы обокрали туриста из России
Pattaya City Police

В Паттайе задержали двух трансгендерных женщин после заявления российского туриста о краже, сообщает издание The Pattaya News.

По данным следствия, инцидент произошел рано утром 1 июля в отеле рядом с Уокинг-стрит. Мужчина сообщил, что накануне предложил двум тайкам 3000 бат за эскорт-услуги и пригласил их в свой номер, а после встречи обнаружил пропажу более 10 тыс. бат (24 тыс. рублей) наличными.

Турист сразу обратился в полицию и попросил проверить записи камер видеонаблюдения. Сотрудники осмотрели место происшествия, собрали улики и установили подозреваемых.

Обе транс-женщины («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) — одна из Таиланда, другая из Лаоса — были доставлены в полицейский участок для допроса. Оказалось, что их паспорта были оформлены на мужские имена. Расследование продолжается.

Ранее россиянин запер девушек, не захотевших проводить с ним время, и написал на них заявление.

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