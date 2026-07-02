«Бабушки из Бураново» призвали к взаимопониманию в эпоху глобальных конфликтов

Солистки коллектива «Бабушки из Бураново» заявили о необходимости поддержки своей страны. Таким мнением они поделились в новом выпуске проекта «Сорян, поехали», снятого в Удмуртии.

Журналист Сурен Каграманов встретился с золотым составом коллектива. «Бабушки из Бураново» заняли второе место на «Евровидении-2012» в Баку. Он также пообщался с художественным руководителем Ольгой Туктаревой и экс-администратором Марией Толстухиной.

В разговоре с ведущим участницы затронули тему отношения к военным действиям. Отмечается, что для артисток этот вопрос перестал быть абстрактным. Они рассказали о личных потерях и переживаниях за родных, проходящих службу в зоне специальной военной операции.

«Спустя два с половиной года ожиданий привезли кости внука. Каждый день свечку за него ставлю», — поделилась в выпуске участница коллектива Галина Конева.

Обсуждая текущую ситуацию в мире, бабушки призвали соотечественников к поиску взаимопонимания. Они выступили за отказ от взаимной агрессии. Артистки напомнили, что в любые времена важно сохранять человеческое лицо.

«Жизнь — очень сложная штука, у каждого человека своя позиция. Надо примириться и жить на этой маленькой планете по-человечески. Не разбрасываться, не обзываться, не ругаться — мы только накаляем обстановку. Всю жизнь, наверное, будут люди воевать, несчастные наши люди на этой маленькой прекрасной планете», — сказали участницы коллектива.