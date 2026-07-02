Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

«Бабушки из Бураново» призвали к взаимопониманию в эпоху глобальных конфликтов

«Бабушки из Бураново» заявили о необходимости поддержки своей страны
Кадр из видео/ ТЕЛЕГА Online/RuTube

Солистки коллектива «Бабушки из Бураново» заявили о необходимости поддержки своей страны. Таким мнением они поделились в новом выпуске проекта «Сорян, поехали», снятого в Удмуртии.

Журналист Сурен Каграманов встретился с золотым составом коллектива. «Бабушки из Бураново» заняли второе место на «Евровидении-2012» в Баку. Он также пообщался с художественным руководителем Ольгой Туктаревой и экс-администратором Марией Толстухиной.

В разговоре с ведущим участницы затронули тему отношения к военным действиям. Отмечается, что для артисток этот вопрос перестал быть абстрактным. Они рассказали о личных потерях и переживаниях за родных, проходящих службу в зоне специальной военной операции.

«Спустя два с половиной года ожиданий привезли кости внука. Каждый день свечку за него ставлю», — поделилась в выпуске участница коллектива Галина Конева.

Обсуждая текущую ситуацию в мире, бабушки призвали соотечественников к поиску взаимопонимания. Они выступили за отказ от взаимной агрессии. Артистки напомнили, что в любые времена важно сохранять человеческое лицо.

«Жизнь — очень сложная штука, у каждого человека своя позиция. Надо примириться и жить на этой маленькой планете по-человечески. Не разбрасываться, не обзываться, не ругаться — мы только накаляем обстановку. Всю жизнь, наверное, будут люди воевать, несчастные наши люди на этой маленькой прекрасной планете», — сказали участницы коллектива.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Чем опасен алкоголь в жару и как прийти в себя после застолья. Объясняет нарколог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!