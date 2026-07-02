Ветеранов боевых действий предложили чествовать по всей стране

День ветеранов боевых действий нужно сделать федеральной памятной датой. Об этом заявил Герой России, представителя федеральной пятерки списка партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму Владислав Головин.

Памятные мероприятия, посвященные Дню ветеранов боевых действий, прошли накануне в ряде регионов России. Однако на федеральном уровне он по ряду причин еще не отмечается, обращения с такой инициативой поступают из регионов, сообщил Головин.

«Ветераны и их родственники проживают во всех регионах страны, и было бы правильным учесть это и сделать День ветеранов боевых действий общефедеральным», — подчеркнул он.