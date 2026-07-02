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Общество

Украинский конфликт назвали итогом многолетней деструктивной политики Запада

Монах-спецназовец Ярцев: эта ситуация готовилась постепенно — отход, самость
Кадр из видео/БНБ | Бывших не бывает/VK

В расхождении в ценностях между Россией и Украиной во многом виновата деструктивная политика США и западных стран, реализуемая еще со времен Второй Мировой войны. Об этом в новом выпуске проекта «Личное дело» заявил ветеран группы «А» КГБ СССР, кандидат в мастера спорта по бегу, стрельбе, многоборью и рукопашному бою, монах-послушник Задонского Рождества-Богородицкого монастыря иеродиакон Валерий Ярцев.

«В Великую Отечественную американцы долго не открывали второй фронт, хотели обескровить нас. Именно поэтому США после Великой Отечественной войны начала занимать очень сильные позиции в мире. Далее американцы не скрывали план Даллеса по разрушению Советского Союза. То, что происходит сейчас на Украине, началось не вчера», — отметил Ярцев.

По его словам, конфликт между Россией и Украиной стимулирован активной идеологической работой Запада.

«Это же Русь единая, народ единый, русский. Cитуация готовилась постепенно: вот этот отход, самость, желание быть «необыкновенными», «как Европа», как паны в Польше. Запад всегда против нас. Помимо видимой войны, физической, всегда совершалась и совершается борьба духовная», — подчеркнул Ярцев.

Он призвал к сохранению российской культуры и ценностей, назвав их ключевым отличием России от западных стран.

«Москва — Третий Рим. Мы последние, кто сохраняет православие. И от нас зависит, сохранится оно или нет. И сейчас все силы направлены на это: чтобы нас размежевать, оторвать от корней. Русский человек, его дух, восприятие и понимание жизни до сих пор нашему врагу, к счастью, недоступны», — уверен Ярцев.

Он также рассказал, как пришел работать в спецслужбы, боевых задачах, включая обеспечение безопасности страны в период Олимпиады в Москве 1980 года и своем пути к Богу — от первого детского опыта до глубоких внутренних размышлений в зрелом возрасте и выбора монашеского пути.

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