Из стриптиз-клуба в США украли $25 тысяч купюрами по $1

В США вор украл из стриптиз-клуба $25 тысяч купюрами по $1, пишет Fox 5.

По словам владельца заведения Дино Пальмиотто, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как неизвестный перелез через стену, подполз к заднему входу и несколько раз выбил дверь ногами.

После проникновения злоумышленник отключил сигнализацию, ввел нужные коды доступа, обошел дополнительную систему безопасности и направился прямо к сейфу. Там он провел несколько минут, складывая наличные, после чего скрылся.

Владелец уверен, что преступление было тщательно спланировано и не обошлось без помощи бывшего сотрудника клуба. По его словам, при срабатывании сигнализации система показала код доступа недавно уволенного менеджера. Кроме того, на записях видно, что грабитель во время преступления разговаривал с кем-то по телефону.

Сейчас полиция Сан-Диего расследует дело. Владельцы клуба также объявили вознаграждение в размере $3000 за информацию, которая поможет установить личность подозреваемого и привести к его аресту.

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