Эксперт по фитнесу рекомендовал пенсионерам использовать скандинавские палки для ходьбы

Ходьба со скандинавскими палками включает в работу все тело и позволяет снизить нагрузку на суставы. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по фитнесу, совладелец загородного клуба «Лапино Фитнес» Эмиль Халимов, отметив, что такой вид активности безопасен для пожилых людей.

«Сегодня это одна из немногих нагрузок, что подходит женщине и в 60, и в 75 лет, потому что работает мягко и включает почти все тело. При обычной прогулке трудятся ноги, а руки и корпус почти отдыхают. Палки меняют картину. С ними в работу вступают мышцы плеч, спины, груди и пресса, задействовано до 90% мускулатуры. Расход энергии при той же скорости выше, прибавка доходит до 45%, а нагрузка на колени и тазобедренные суставы падает, ведь часть веса тела уходит на руки через опору. Для старшего возраста выгода двойная. Две лишние точки опоры уменьшают риск оступиться, а падение после 65 лет часто оборачивается переломом шейки бедра. Ритмичная работа руками разворачивает плечи, разгружает поясницу и поддерживает плотность костей», — сказал он.

Эксперт порекомендовал выбирать экипировку по росту и начинаться тренироваться с 20-30 минут три раза в неделю.

«Палку подбирают по росту. Умножьте рост в сантиметрах на 0,66 и округлите до ближайшего размера, при росте 160 сантиметров выходит около 105. Длинные палки заставят задирать плечи. Рука и нога идут крест-накрест, палку ставят под наклоном позади себя и отталкиваются от земли. Начинают с 20 до 30 минут три раза в неделю и выходят на 150 минут умеренной активности в неделю по норме Всемирной организации здравоохранения. Пульс держат таким, чтобы можно было говорить с легкой одышкой, а при болезнях сердца и суставов сперва покажитесь врачу», — добавил он.

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