Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с топливом

Мошенники используют ситуацию на рынке топлива в своих интересах, рассказал заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

Он отметил, что мошенники рассылают представителям бизнеса фиктивные коммерческие предложения о продаже топлива по выгодным ценам, представляясь поставщиками ведущих нефтяных компаний России.

«Мы уже предотвратили потери наших клиентов из числа юридических лиц на 18 млн рублей: иначе деньги ушли бы преступникам. Сейчас особенно важно перепроверять любую информацию о продаже топлива по официальным каналам. И это касается не только юридических, но и физических лиц», — рассказал Кузнецов.

В Сбере призвали россиян пользовать только проверенными каналами связи и проявлять здоровый скептицизм.