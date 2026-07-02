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Общество

В Сириусе откроют испытательный комплекс для беспилотных транспортных технологий

Ликсутов: в Сириусе запустят полигон для испытаний беспилотных транспортных средств
Пресс-служба «Сириуса»

На базе инфраструктуры инновационного центра «Сириус» при поддержке правительства Москвы до 2030 года планируется запустить полигон для проведения испытаний и сопровождения сертификации беспилотных транспортных средств, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что высокотехнологичные компании смогут проектировать, тестировать и совершенствовать беспилотные транспортные средства на полигоне. Также в Сириусе можно будет создавать технику для работы не только на земле, но и в воде и воздухе.

При создании полигона появится система подготовки операторов, инженеров-испытателей и других профильных специалистов. Они могут стать частью команды Московского транспорта.

По словам Ликсутова, комплекс запустят в рамках стратегического соглашения мэра Москвы Сергея Собянина и председателя совета федеральной территории «Сириус» Елены Шмелевой, подписанного на ПМЭФ-2026.

«Соглашение поможет укрепить тесное взаимодействие правительства Москвы и «Сириуса», а также реализовать программу развития транспорта федеральной территории до 2030 года», — сказал он.

Ликсутов напомнил, что масштабную стратегию, которую поддержал президент России Владимир Путин, создали сотрудники правительства Москвы.

«Полигон в Сириусе позволит проводить многоступенчатые испытания беспилотного транспорта в реальных условиях мегаполиса. Это поможет еще быстрее интегрировать и масштабировать лучшие практики в крупных российских городах», — заключил он.

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