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Россиянам показали коллекцию гирлянд к ЧМ-2026

«Чемпионат» представил коллекцию тематических гирлянд к чемпионату мира по футболу
Пресс-служба Rambler&Co

Спортивный портал «Чемпионат» (входит в Rambler&Co) и гриляндошная tak.sebe.prazdnik представили коллекцию тематических бумажных гирлянд в честь ЧМ-2026 по футболу, сообщает пресс-служба Rambler&Co.

В коллекцию включили 6 известных фраз комментаторов и функционеров, среди которых «Скинь мяч», «Я щас закончу вообще все!», «Просто забей» и другие.

Как отметил главный редактор «Чемпионата» Вячеслав Опахин, тематические гирлянды – это не просто мерч, а маленькие культурные маркеры, которые объединяют.

«Эти гирлянды – про ностальгию по великим футбольным моментам, про любимых комментаторов и вечные крылатые фразы, но одновременно – про современный образ жизни: они уместны в рабочих ритуалах и в личных повседневных моментах», — сказал он.

Основательница проекта tak.sebe.prazdnik Александра Плющ добавила, что она мечтала о коллаборации гирлянд о футболе.

«Я сама немного играю в него, поэтому сделать серию о любимом виде спорта было особенно приятно», — сказала она.

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