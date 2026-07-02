В Запорожской области при ударе БПЛА погибли сотрудники энергокомпании

В Запорожской области во время проведения ремонтно-восстановительных работ в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли двое сотрудников «Запорожьеэнерго». Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в мессенджере «Макс».

«От полученных ранений на месте скончались слесарь и начальник Токмакского района электрических сетей», — говорится в публикации.

Балицкий выразил соболезнования родным и близким погибших, отметив, что с начала военной операции во время работ по восстановлению электроснабжения погибли 28 сотрудников энергопредприятий, входящих в «Юго-Западную электросетевую компанию», еще 77 сотрудников получили ранения.

23 июня в Энергодаре при выполнении своих служебных обязанностей сотрудник муниципального учреждения «Благоустройство и озеленение» получил несовместимые с жизнью ранения в результате атаки украинского беспилотника.

В этот же день ВСУ нанесли удар по магазину на улице Лесной. В результате пострадали три жительницы Энергодара. Женщины получили минно-взрывные травмы, им была оперативно оказана необходимая медицинская помощь.

Ранее автобусное сообщение с Энергодаром временно приостановили из-за атак ВСУ.