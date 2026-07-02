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Общество

Юрист раскрыл неожиданный риск для водителей на заправках

Юрист Безъязычный: попытка дать взятку сотруднику АЗС может закончиться судом
Константин Михальчевский/РИА Новости

Россиянам может грозить уголовная ответственность за попытку подкупить сотрудников автозаправочных станций на фоне действующих ограничений на продажу топлива. Об этом Telegram-каналу Baza сообщил юрист Виктор Безъязычный.

По данным издания, некоторые водители пытаются получить топливо сверх установленного лимита, предлагая денежное вознаграждение операторам АЗС. Однако, как пояснил юрист, подобные действия могут быть квалифицированы по статье 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»). По его словам, сотрудник автозаправочной станции обладает полномочиями по отпуску товара и с точки зрения законодательства относится к лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации.

За коммерческий подкуп предусмотрено наказание в виде штрафа до 400 тыс. рублей или лишения свободы на срок до двух лет. Если речь идет о значительном размере подкупа, максимальный штраф увеличивается до 800 тыс. рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. В случаях, когда сумма вознаграждения является крупной либо преступление совершено группой лиц, наказание может достигать штрафа в 1,5 млн рублей или лишения свободы на срок до семи лет.

Безъязычный также отметил, что уголовная ответственность может наступить даже в том случае, если деньги фактически не были переданы. По его словам, само предложение вознаграждения сотруднику АЗС при его отказе может быть расценено как покушение на совершение преступления.

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