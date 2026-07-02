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Общество

Россиянам стали доступны новые бесплатные анализы

ФФОМ: россияне могут сдать бесплатные анализы на риск инфаркта и инсульта
Антон Денисов/РИА «Новости»

В России расширили перечень обследований, которые можно пройти бесплатно в рамках диспансеризации. Теперь жители страны смогут сдать анализы для раннего выявления риска сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского (ФФОМ) страхования Илья Баланин.

По его словам, программа диспансеризации и профилактических медицинских осмотров дополнена исследованиями липидного профиля и уровня липопротеида А в крови. Эти анализы помогут своевременно оценивать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, в рамках диспансеризации репродуктивного здоровья для женщин введены новые исследования. В программу включены анализ на вирус папилломы человека и жидкостное цитологическое исследование. Как отметил Баланин, это позволит повысить эффективность ранней диагностики онкологических заболеваний.

Еще одним нововведением станет программа неинвазивного пренатального тестирования для беременных. По словам главы ФФОМС, она даст возможность с высокой точностью выявлять хромосомные аномалии плода на ранних сроках беременности без применения инвазивных процедур и связанных с ними рисков для женщины и будущего ребенка.

Ранее сообщалось, что в базовую программу ОМС вошли новые методы лечения.

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