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Общество

Российским фельдшерам разрешат делать то, что раньше могли только врачи

Депутат Дрожжина: фельдшеры смогут оказывать помощь по психиатрии и наркологии
Максим Богодвид/РИА Новости

С 1 сентября 2026 года в России вступит в силу новый порядок оказания медицинской помощи по профилю «психиатрия-наркология». Об этом сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина.

В соответствии с приказом Минздрава, при отсутствии в медицинской организации врача — психиатра-нарколога первичную доврачебную помощь смогут оказывать фельдшеры.

По словам депутата, в таких случаях работа фельдшера должна будет согласовываться с врачом диспансерного отделения наркологического диспансера или наркологической больницы. Она отметила, что нововведение позволит оперативнее оказывать необходимую помощь пациентам, особенно в небольших населенных пунктах и районах, где ощущается нехватка профильных специалистов.

Кроме того, новый приказ Минздрава впервые подробно регламентирует работу отделений и кабинетов медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Документ устанавливает единые требования к их оснащению, штатной численности и организации работы.

Как подчеркнула Дрожжина, это позволит сделать процедуру медицинского освидетельствования более понятной и унифицированной на всей территории России.

Ранее сообщалось, что в России изменятся правила получения платной медицинской помощи.

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