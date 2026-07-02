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Защита Маркаряна заявила, что блогер не публиковал экстремистский пост

Адвокат Хамзина: блогер Маркарян не публиковал пост, за который его оштрафовали
Алексей Никольский/РИА Новости

Блогер Арсен Маркарян не публиковал в своем Telegram-канале пост, за который его затем оштрафовали. Об этом РИА Новости заявила адвокат блогера Кадрия Хамзина.

По ее словам, Маркарян не имел отношения к опубликованному в декабре прошлого года посту, поскольку в это время уже находился в следственном изоляторе. Эта запись была опубликована на другом канале. Кроме того, срок давности для привлечения блогера уже давно истек.

Хамзина подчеркнула, что Маркарян обжалует решение суда.

1 июля сообщалось, что Хорошевский районный суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей ранее осужденного блогера за возбуждение ненависти или вражды. Суд установил, что в декабре 2025 года Маркарян опубликовал в Telegram-канале, администратором которого он является, видеозапись, содержащую пренебрежительное и презрительное отношение к русским людям. Это подтверждается проведенным комплексным психолого-лингвистическим исследованием, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорсуда.

Ранее Маркарян запатентовал свой бренд, сидя в СИЗО.

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