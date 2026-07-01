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ФАС выдала предупреждение Apple

ФАС: Apple необходимо устранить дискриминирующие условия в AppStore
Bodo Marks/dpa/Global Look Press

Компании Apple необходимо устранить дискриминационные условия для российских поисковых систем и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России.

В ведомстве заявили, что компания должна устранить «дискриминационные условия для российских поисковых систем» и исполнить требования о предустановке отечественного программного обеспечения на устройствах с iOS.

«В случае неисполнения предупреждения ФАС возбудит дело», — подчеркнули в антимонопольном ведомстве.

Основанием для выдачи предупреждения стала предустановленная на устройствах иностранная поисковая система. Для использования российских поисковых систем пользователь вынужден вручную менять настройки, что «создает дискриминационные условия для отечественных разработчиков» и приводит к ущемлению прав и интересов неопределенного круга потребителей.

25 июня Apple удалила из App Store 18 приложений компании VK, включая VK Видео, VK Мессенджер, VK Музыку и «Дзен». В Минцифры назвали действия американской компании политически мотивированными и обратились в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), заявив, что техногигант не исполняет требования российского законодательства о предустановке отечественного магазина приложений на свои устройства.

Позднее в Apple заявили, что удалили приложения VK из App Store в связи с соблюдением ограничений.

Ранее Apple решила ускорить выпуск обновлений безопасности из-за использования хакерами ИИ.

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