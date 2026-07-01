В Таиланде власти ищут 100 обезьян, сбежавших из вольера, пишет UPI.

Почти 100 обезьян сбежали из вольера в таиландском городе Лопбури, после чего власти начали масштабную операцию по их поимке. Сообщается, что сотрудникам удалось предотвратить побег еще более тысячи обезьян, которые также находились на территории.

Мэр поручил полиции и другим службам как можно быстрее поймать беглецов, чтобы они не успели нанести ущерб жителям и их имуществу. Лопбури давно известен огромной популяцией длиннохвостых макак и ежегодным фестивалем Monkey Buffet. Однако из-за участившихся нападений животных на людей в поисках еды в 2024 году около 2,5 тысячи обезьян были переселены в специальные большие вольеры.

После нового побега поврежденный вольер уже отремонтировали. Чиновники также заявили, что планируют построить более надежное двухслойное ограждение, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.

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