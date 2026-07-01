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Общество

В Таиланде власти ищут 100 обезьян, сбежавших из вольера

UPI: в Таиланде 100 обезьян сбежали из вольера
Ivanna Pavliuk/Shutterstock/FOTODOM

В Таиланде власти ищут 100 обезьян, сбежавших из вольера, пишет UPI.

Почти 100 обезьян сбежали из вольера в таиландском городе Лопбури, после чего власти начали масштабную операцию по их поимке. Сообщается, что сотрудникам удалось предотвратить побег еще более тысячи обезьян, которые также находились на территории.

Мэр поручил полиции и другим службам как можно быстрее поймать беглецов, чтобы они не успели нанести ущерб жителям и их имуществу. Лопбури давно известен огромной популяцией длиннохвостых макак и ежегодным фестивалем Monkey Buffet. Однако из-за участившихся нападений животных на людей в поисках еды в 2024 году около 2,5 тысячи обезьян были переселены в специальные большие вольеры.

После нового побега поврежденный вольер уже отремонтировали. Чиновники также заявили, что планируют построить более надежное двухслойное ограждение, чтобы подобные инциденты больше не повторялись.

Ранее обезьяна на Бали украла телефон у туриста и сделала селфи.

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