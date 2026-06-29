Обезьяна на Бали украла телефон у туриста и сделала селфи, пишет Daily Mail.

Британский турист лишился телефона во время посещения одного из самых популярных храмов на индонезийском острове Бали после того, как устройство выхватила обезьяна. Спустя более часа смартфон удалось вернуть, а его владелец обнаружил на нем десятки необычных кадров.

По словам Оливера Ллойда, он фотографировал длиннохвостых макак, когда одна из обезьян неожиданно выхватила телефон прямо у него из рук и скрылась в лесу. Вместе со своей девушкой турист попытался найти животное среди сотен макак, обитающих на территории храма.

Позже они воспользовались приложением для отслеживания местоположения телефона, установленным на другом устройстве, после чего к поискам подключился сотрудник храма.Спустя более часа охраннику удалось найти обезьяну и вернуть смартфон владельцу.

Проверив устройство, Оливер обнаружил, что за время отсутствия обезьяна успела записать продолжительное видео, а также сделать несколько крупных селфи, держа телефон перед собой. По словам британца, они с девушкой шутили, что было бы забавно, если бы животное сделало селфи, однако именно это в итоге и произошло.

Ранее ученые выяснили, что люди и обезьяны смеялись одинаково миллионы лет.