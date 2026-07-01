В России предложили ввести льготную ипотеку на определенный вид домов

В Карелии разработали предложения по поддержке деревянного и малоэтажного строительства в России. Об этом сообщает официальный портал республики по итогам расширенного заседания с участием Российского Союза строителей и РСПП.

Заседание провели глава Карелии Артур Парфенчиков и президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев. Глава региона отметил, что в 2025 году в республике выдали свыше 3,5 тысячи участков под индивидуальное жилье — на 42% больше, чем годом ранее. Более 300 участков получили многодетные семьи и участники СВО. По уровню реализации программы «Арктический гектар» республика занимает второе место в стране.

«В целом объем строительства индивидуальных домов с 2017 года вырос в три раза и достиг 65% от общего ввода жилья в Карелии. Это выше общероссийских показателей», — отметил Парфенчиков.

Яковлев подчеркнул, что практику региона по деревянному домостроению необходимо распространять на всю страну.

По итогам совещания было подготовлено обращение в Минстрой с просьбой включить в отраслевую стратегию отдельное направление по развитию деревянного строительства. Также участники предложили шире использовать деревянные дома для расселения аварийного жилья, при комплексном развитии территорий и для обеспечения жильем пострадавших при ЧС.

Предложения направлены в Минпромторг, Минэк и Минфин. Среди них, в частности, инициатива по введению льготной ипотеки для покупателей жилья в малоэтажных комплексах и проектах комплексного развития территорий с малоэтажной застройкой.

Ранее эксперт раскрыл плюсы строительства деревянных домов.