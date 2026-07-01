Rambler&Co подчеркнул важность человекоцентричного подхода в эпоху ИИ

Искусственный интеллект становится важным инструментом для автоматизации процессов в медиа, однако сохранить доверие аудитории и индивидуальность бренда возможно только при сочетании технологий с экспертной редактурой и пониманием потребностей человека. Такое мнение высказала исполнительный директор портала «Рамблер», глава департамента контента и технологий Rambler&Co Анна Иванова в ходе сессии «Бренд в эпоху генеративного шума: как сохранить индивидуальность» конференции «ИИ-конфа».

По словам Ивановой, развитие генеративного искусственного интеллекта меняет поведение пользователей и требует пересмотра подходов к коммуникациям брендов. Она отметила, что в основе современных маркетинговых стратегий должны лежать интересы и ценности человека.

«В эпоху нейросетей читатель спрашивает о качестве товара или услуги в режиме реального времени у искусственного интеллекта, поэтому будущее брендов — в вопросно-ответной логике, а не в монологе. Мы в «Рамблере» уже переводим часть сценариев в формат чат-бота, чтобы оперативно давать человеку только полезную информацию и освобождать время для жизни», — рассказала Иванова.

Она подчеркнула, что нейросети должны брать на себя прежде всего рутинные задачи, тогда как создание смыслов, экспертная оценка и эмоциональная составляющая контента остаются зоной ответственности человека. Такой подход позволяет сохранить уникальный стиль медиа и избежать растворения бренда в так называемом «генеративном шуме».

Иванова также сообщила, что редакция портала активно использует технологии ИИ для оптимизации рабочих процессов. По ее словам, внедрение нейросетей позволило автоматизировать часть рутинных операций, благодаря чему сотрудники получили больше времени для творческой работы и глубокой проработки материалов.

Как сообщила Иванова, это обеспечило двукратный рост производительности компании.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что ИИ уже стал неотъемлемой частью производства контента, однако его использование не должно приводить к полной замене человека. По их оценке, конкурентным преимуществом брендов в новых условиях становится способность понимать культурный контекст и запросы аудитории и формировать на основе этого контент, вызывающий доверие.