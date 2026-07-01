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Общество

«Дело не только в пустой квартире»: эксперт про опасность рассказа об отпуске в Сети

Киберэксперт Зыков: рассказ об отпуске в Сети привлекает интернет-мошенников
Shutterstock

Не стоит публиковать информацию об отпуске в социальных сетях до возвращения домой. Дело не только в том, что злоумышленники могут узнать о пустующей квартире. Также они могут осуществлять кибератаки. Об этом в интервью RT предупредил главный редактор аналитического издания Runet Владимир Зыков.

«Зная, где и когда отдыхает человек, они могут отправить убедительное сообщение якобы от авиакомпании, отеля или банка с просьбой «подтвердить бронь», «оплатить сбор» или «защитить счет», — отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, фотографии посадочных талонов, геолокации и отметки в режиме реального времени помогают мошенникам собрать еще больше информации для кражи аккаунтов и денежных средств.

Руководитель группы обучения информационной безопасности «Яндекса» Александр Лунев до этого рассказал о способах защиты от мошенников в отпуске.

Главное правило — не оплачивать бронирование и не входить в аккаунт по ссылкам из писем, сообщений, рекламы или чатов. Лучше открыть официальный сайт или приложение сервиса, авиакомпании или гостиницы вручную и проверить заказ там, подчеркнул он.

Ранее россиянам назвали главные признаки недобросовестного организатора туров.

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