Отпускникам посоветовали не превращать отпуск в «марафон впечатлений»

Одна из самых распространенных ошибок путешественников — воспринимать отпуск как «марафон впечатлений», расписывая каждый день до минуты. В таком режиме человек не отдыхает, а просто переключает нагрузку, создавая для себя новый стресс. Об этом в интервью RT сообщила кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

Настоящее восстановление, по ее словам, начинается, когда меняется не вид деятельности, а режим работы мозга: если год прошел за компьютером и в ментальном напряжении — нужны физическая активность и перенос внимания на тело. Если работа строилась вокруг общения — спасением станут тишина и уединение.

«Важно выделить время на «переходный период» — первые два-три дня, когда вы просто ничего не планируете и позволяете себе адаптироваться к новому ритму. <...> Если вы сразу же начинаете бегать по экскурсиям, вы просто переносите стресс в новую среду», — предупредила специалист.

Согласно недавнему исследованию, проведенному компаниями «Ингосстрах» и «Будь Здоров» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ, более четверти (26%) опрошенных россиян во время отпуска мониторят рабочие чаты и решают служебные вопросы.

Как отметила клинический психолог Центра гармонии и здоровья «Будь Здоров — Нахабино» Ольга Уманова, привычка «быть на связи» кажется проявлением ответственности, но на деле это один из самых разрушительных паттернов. Если во время отдыха мы занимаемся рабочими вопросами, то в первую очередь страдает нервная система.

Ранее стало известно, сколько россиян хотят уволиться после отпуска.