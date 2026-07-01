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Бизнес-психолог объяснила, как работать с начальником, который контролирует каждый шаг

Психолог Каталина: тотальный контроль начальника — не всегда недоверие
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Если руководитель проверяет каждое действие, это не всегда означает недоверие к сотруднику. Часто за таким стилем стоит страх неопределенности и риска не справиться, рассказала «Газете.Ru» бизнес-психолог, экономист, к.э.н. Екатерина Каталина.

«Такой стиль руководства возникает не от недовольства вами, а от страха неопределенности», — сказала она. По словам эксперта, если человек хочет продолжать работу в этой команде, его задача — не переделывать начальника, а принять его способ управления и снизить количество неизвестности.
Такой руководитель может просить переслать черновик, уточнять сроки, задавать вопросы по мелочам и возвращаться к уже обсужденным деталям.

Внешне это похоже на недоверие или раздражающий микроменеджмент. Но часто такому руководителю нужно другое: убедиться, что процесс управляем и неприятный сюрприз не появится в последний момент.

По словам Каталиной, спорить с таким руководителем о доверии обычно бесполезно. Фраза «доверяйте мне» для тревожного начальника звучит как предложение отказаться от контроля. Поэтому лучше не воевать с самой потребностью в контроле, а дать руководителю безопасный формат работы с вами.

«Начните присылать короткий апдейт по задачам не раз в день, а, скажем, в 10:00, 13:00 и 17:00», — посоветовала эксперт.

В сообщении должны быть отражены четыре пункта: что сделано, что человек делает прямо сейчас, какой следующий шаг и есть ли вопросы. Не нужен большой отчет. Достаточно нескольких строк: собрала вводные, сейчас сверяю данные, к 15:00 пришлю первый вариант, нужен ответ по сроку согласования.

Слова вроде «занимаюсь», «почти готово», «все в процессе» тревогу не снижают. В них нет фактов, сроков и понятного следующего действия. Руководитель все равно начнет уточнять. Предметная формулировка оставляет меньше возможностей для новых вопросов.

Каталина также советует не скрывать непонятные моменты и ошибки. Для тревожного руководителя поздно обнаруженная проблема почти всегда хуже самой проблемы. Если сотрудник молчал, а потом принес срыв срока, у начальника закрепляется мысль: значит, надо было контролировать раньше и жестче.

При этом тревожного руководителя не стоит оправдывать бесконечно. Если контроль превращается в ночные сообщения, унижения, наказание за самостоятельность или постоянную смену задач без фиксации, короткие апдейты не решат проблему. Это уже вопрос границ и качества управления.

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