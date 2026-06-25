В Старопольском крае женщина выжила после нападения супруга с ножом

На Ставрополье мужчина трижды ударил женщину ножом и получил 6 лет колонии

В Пятигорске местного жителя отправили в колонию за покушение на жизнь супруги. Об этом сообщает прокуратура Ставропольского края.

Суд установил, что в июне 2025 года между мужем и женой в одном из домовладений произошел конфликт на бытовой почве, который перерос в ссору с оскорблениями.

«В ходе ссоры мужчина нанес женщине хозяйственно-бытовым ножом не менее трех ударов в шею, живот и руку. Довести преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось, потерпевшая оказала активное сопротивление. После ей своевременно оказали необходимую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

С учетом позиции гособвинителя суд назначил фигуранту наказание в виде 6 лет лишения свободы с последующим ограничением свободы на 1 год.

Ранее на Ставрополье мужчина напал с ножом на жену и двух маленьких дочерей.