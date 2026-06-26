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Мужчина использовал массажный пистолет на глазах и едва не ослеп

OC: мужчина получил разрыв сетчатки, используя массажный пистолет на глазах
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В Шотландии мужчина использовал массажный пистолет на глазах и получил разрыв сетчатки, пишет Oddity Central .

Как пишут СМИ, 20-летний житель Эдинбурга в течение примерно трех месяцев регулярно прикладывал перкуссионный массажный пистолет к глазам, пытаясь снять ощущение усталости.

Спустя некоторое время молодой человек начал замечать вспышки света и плавающие помутнения перед правым глазом, после чего обратился за медицинской помощью.

Обследование показало серьезные повреждения обоих глаз. На правом были выявлены множественные разрывы сетчатки, обширные кровоизлияния и диализ сетчатки — тяжелое состояние, при котором сетчатка отслаивается от места своего прикрепления. На левом глазу врачи обнаружили кровоизлияния и шесть небольших разрывов сетчатки.

По словам медиков, у пациента не было наследственных заболеваний глаз, перенесенных травм головы или других факторов риска, которые могли бы объяснить подобные повреждения. Лишь после дополнительных расспросов он рассказал, что регулярно использовал массажный пистолет непосредственно на глазных яблоках.

Специалисты подчеркивают, что массажные пистолеты предназначены исключительно для воздействия на мышцы и мягкие ткани. Использовать такие устройства в области глаз, головы и других чувствительных участков тела крайне опасно и может привести к тяжелым, а в некоторых случаях необратимым повреждениям зрения.

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