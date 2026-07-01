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Общество

Минэнерго предупредило об угрозе сбора данных на сервисах мониторинга топлива

Минэнерго: ресурсы с информацией о наличии топлива могут представлять угрозу
Billion Photos/Shutterstock/FOTODOM

Интернет-ресурсы с информацией о наличии топлива на АЗС могут представлять угрозу, связанную с незаконным сбором персональных данных. Об этом предупредили россиян в министерстве энергетики РФ, передает ТАСС.

«Отмечаются манипуляции данными о наличии топлива на заправках», — говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго отметили, что анализ сведений, размещенных на подобных ресурсах, свидетельствует об их недостоверности.

До этого архитектор информационной безопасности UserGate uFactor Дмитрий Овчинников сообщил, что в Telegram и других популярных мессенджерах появились мошеннические боты, которые под предлогом поиска бензина на автозаправках распространяют ссылки на вредоносное программное обеспечение (ПО) и фишинговые сайты. Пользователям предлагают узнать, где есть бензин, забронировать место в очереди или увеличить квоту на заправку. На самом деле такие боты используются для проведения кибератак с применением методов социальной инженерии, предупредил Овчинников.

Кроме того, мошенники проводят фишинговые рассылки по электронной почте, организуют поддельные розыгрыши топливных карт и квот на бензин, пытаются получить доступ к аккаунтам пользователей в мессенджерах и социальных сетях, а также распространяют QR-коды, ведущие на фишинговые ресурсы.

Ранее мужчина украл бензин на заправке.

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