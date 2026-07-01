Массажист пытался изнасиловать клиентку во время сеанса в Москве

В Москве 25-летняя девушка обвинила 56-летнего массажиста в попытке изнасилования во время сеанса. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в частном салоне на улице Космонавтов. Мужчина пригласил на сеанс массажа свою знакомую, с которой они ранее работали в одном фитнес-клубе — это был уже третий сеанс.

По словам девушки, в процессе массажист неожиданно проявил к ней неуместный интерес и начал домогаться, а затем попытался лечь рядом, предварительно надев средство контрацепции.

Девушка сбежала с сеанса и обратилась в полицию. Мужчина не признает своей вины и уверяет, что непристойные элементы в процесс массажа внесла сама посетительница, а эпизод со средством контрацепции она якобы придумала. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

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