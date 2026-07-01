Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Массажист пытался изнасиловать клиентку во время сеанса в Москве

«МК»: в Москве клиентка обвинила массажиста в попытке изнасилования
HTWE/Shutterstock/FOTODOM

В Москве 25-летняя девушка обвинила 56-летнего массажиста в попытке изнасилования во время сеанса. Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в частном салоне на улице Космонавтов. Мужчина пригласил на сеанс массажа свою знакомую, с которой они ранее работали в одном фитнес-клубе — это был уже третий сеанс.

По словам девушки, в процессе массажист неожиданно проявил к ней неуместный интерес и начал домогаться, а затем попытался лечь рядом, предварительно надев средство контрацепции.

Девушка сбежала с сеанса и обратилась в полицию. Мужчина не признает своей вины и уверяет, что непристойные элементы в процесс массажа внесла сама посетительница, а эпизод со средством контрацепции она якобы придумала. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее пьяный мужчина пытался изнасиловать студентку в Курске.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
После обеда постоянно клонит в сон? Вот 6 способов взбодриться на работе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!