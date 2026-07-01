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«Родить как минимум троих»: Матвиенко перечислила, что должны успеть россияне до 35 лет

Матвиенко считает оптимальным возраст молодежи в России до 35 лет
bbernard/Shutterstock/FOTODOM

Возраст молодежи в России повышать не стоит, 35 лет — оптимальное решение. Такое мнение выразила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

«35 лет сегодня и 35 лет, скажем, 20-25 лет назад — это уже разная история. Я считаю, что не надо снижать порог — это мое личное мнение», — сказала Матвиенко на встрече с участниками культурно-образовательного проекта «Поезд памяти».

Она считает, что молодые люди в России должны понимать, что до 35 лет, «а лучше пораньше», надо создать семью, родить как минимум троих детей, состояться в профессии и уже потом переходить в другую возрастную категорию.

До этого академик РАН, эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко назвал неизбежным повышение верхней границы возраста молодежи выше 35 лет. По его словам, это произойдет после того, как увеличится продолжительность жизни. Ученый напомнил, что до 2030 года продолжительность жизни в стране должна составить 78 лет. В некоторых городах, в частности в Москве, эта планка уже достигнута. Онищенко подчеркнул, что важно подходить к теме со всех сторон, формальной и физиологической точек зрения, и решать вопрос «гармонизировано», как медицински, так и экономически.

Ранее были названы негативные последствия повышения возраста молодежи до 45 лет.

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