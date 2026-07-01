Москву вслед за волной жары накроет дождями и похолоданием

В столичном регионе постепенно завершается очередной период жаркой погоды. Ближе к выходным станет заметно прохладнее, прогнозируются осадки, сообщила RT ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«Мы ожидаем в ночь на пятницу и днём кратковременные дожди. Не исключено и формирование очагов грозовой деятельности», — отметила она.

Ночью пока по-прежнему будет достаточно тепло, воздух прогреется до +18…+20 градусов. Днём в пятницу ожидается от +25 до +27 градусов, что ещё считается довольно жаркой погодой, предупредила Позднякова.

Однако к выходным ситуация изменится, в регионе установится переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. В ночь на субботу температура воздуха будет колебаться от +15 до +16 градусов, а в воскресенье в ночные часы столбик термометра не поднимется выше +15 градусов. Днём ожидается до +15 градусов в субботу и до +24 градусов – в воскресенье.

Тенденция к постепенному снижению температуры воздуха сохранится к началу предстоящей недели, днём воздух максимум прогреется до +18…+23 градусов, заключила Позднякова.

Ранее синоптик спрогнозировал +37 градусов на юге России на фоне аномальной жары из Европы.