Люстра «для взрослых» в кафе в Таиланде стала интернет-сенсацией

Люстра для взрослых в кафе в Таиланде стала вирусной в сети

Кафе в Таиланде стало вирусным в соцсетях из-за необычного дизайна люстры, которую пользователи соцсети сочли слишком похожей на пенис, пишет Realcommercial.

Заведение находится в курортном городе Хуахин и оформлено в средиземноморском стиле: с лимонными деревьями, белыми виллами, бассейном и ярко-желтым декором. Гостям предлагают лимонады, лимонные десерты и проживание на территории комплекса.

Однако внимание пользователей привлекли вовсе не десерты. Больше всего обсуждений вызвали люстра над лестницей — многие увидели в ней недвусмысленные очертания.

Несмотря на волну мемов, кафе продолжает работать в обычном режиме и принимает гостей, многие из которых теперь приезжают не только за кофе и лимонными пирожными, но и ради фотографий с обсуждаемым в сети интерьером.

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