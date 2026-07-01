«Знает изнанку рехабов»: в партии «Новые люди» ответили, чем будет заниматься Гуф

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, вступил в политическую партию «Новые люди». Член партии, депутат Госдумы Антон Ткачев в беседе с «Газетой.Ru» ответил, чем займется Гуф в качестве политика. По мнению депутата, россияне доверяют рэперу больше, чем чиновникам.

«Алексей Долматов уже участвует в мероприятиях лиги помощи зависимым «Второй шанс». Он встречается с родителями и детьми, проводит настоящие «разговоры о важном». Рассказывает про свой опыт борьбы с зависимостью. Объясняет, как распознать признаки употребления у близкого человека, и как ему помочь. Для нас важно, что Гуф знает изнанку системы не понаслышке. Он сам не раз проходил реабилитацию, в том числе в «черных» рехабах, где привязывают людей к кроватям, унижают и избивают. То, что он решил вместе с нами взяться за эту тяжелую тему, — это очень правильно. У него миллионы слушателей по всей стране, и эти люди доверяют ему больше, чем чиновникам», — сказал он.

Рэпер Гуф стал полноправным членом партии, отметил Ткачев.

«Новые люди» открыты к сотрудничеству с любыми артистами и блогерами, которые не боятся поднимать общественно значимые и острые темы, хотят реально помогать людям. Для этого у нас есть нужные инструменты и право законодательной инициативы, а у них — огромная аудитория с запросом на прямой и честный разговор», — заключил он.

При этом Долматов не будет баллотироваться на выборы в новый созыв Госдумы, пишет агентство ТАСС. Рэпер не вошел в списки «Новых людей» на выборы, следует из федерального списка партии.

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