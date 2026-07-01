Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

«Знает изнанку рехабов»: в партии «Новые люди» ответили, чем будет заниматься Гуф

Депутат Ткачев: рэпер Гуф на своем опыте помогает наркозависимым
Владимир/РИА Новости

Рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, вступил в политическую партию «Новые люди». Член партии, депутат Госдумы Антон Ткачев в беседе с «Газетой.Ru» ответил, чем займется Гуф в качестве политика. По мнению депутата, россияне доверяют рэперу больше, чем чиновникам.

«Алексей Долматов уже участвует в мероприятиях лиги помощи зависимым «Второй шанс». Он встречается с родителями и детьми, проводит настоящие «разговоры о важном». Рассказывает про свой опыт борьбы с зависимостью. Объясняет, как распознать признаки употребления у близкого человека, и как ему помочь. Для нас важно, что Гуф знает изнанку системы не понаслышке. Он сам не раз проходил реабилитацию, в том числе в «черных» рехабах, где привязывают людей к кроватям, унижают и избивают. То, что он решил вместе с нами взяться за эту тяжелую тему, — это очень правильно. У него миллионы слушателей по всей стране, и эти люди доверяют ему больше, чем чиновникам», — сказал он.

Рэпер Гуф стал полноправным членом партии, отметил Ткачев.

«Новые люди» открыты к сотрудничеству с любыми артистами и блогерами, которые не боятся поднимать общественно значимые и острые темы, хотят реально помогать людям. Для этого у нас есть нужные инструменты и право законодательной инициативы, а у них — огромная аудитория с запросом на прямой и честный разговор», — заключил он.

При этом Долматов не будет баллотироваться на выборы в новый созыв Госдумы, пишет агентство ТАСС. Рэпер не вошел в списки «Новых людей» на выборы, следует из федерального списка партии.

Ранее Дюжев впервые прокомментировал поражение на праймериз «Единой России».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
После обеда постоянно клонит в сон? Вот 6 способов взбодриться на работе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!