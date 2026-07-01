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Общество

ИИ поможет селлерам на маркетплейсах

В «СберБизнесе» появился ИИ-аналитик для селлеров
puli juli/Shutterstock/FOTODOM

Сбер представил ИИ-аналитика для селлеров на маркетплейсах на базе нейросетевой модели ГигаЧат, сообщает пресс-служба банка.

ИИ-помощник будет собирать информацию из кабинета селлера, чтобы проконсультировать по 110 темам, среди которых продажи, реклама, прибыль и другие.

ИИ-помощник владеет разными методами анализа и умеет отвечать в том формате, который выберет пользователь.

В Сбере отметили, что на скорость ответа не влияет количество товаров, потому что сервис может работать с большими объемами данных.

«В 2024 году мы создали отраслевое решение для селлеров, чтобы помочь им управлять продажами. А сейчас встроили в него искусственный интеллект — умного аналитика, который быстро обрабатывает большие массивы данных. Он разложит все по полочкам и даст рекомендации», — рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Сергей Меламед.

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