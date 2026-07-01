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Общество

Роскомнадзор предупредил о письмах, которые лучше не открывать

Роскомнадзор предупредил о фейковых письмах мошенников от имени ведомства
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Роскомнадзор предупредил о мошеннической рассылке электронных писем, которые злоумышленники отправляют от имени территориального управления ведомства по Сибирскому федеральному округу.

В ведомстве сообщили, что организации начали получать письма с поддельного адреса petition@rkn-ck.ru. В них содержится ложная информация о якобы проведенном автоматическом анализе сайтов и выявленных нарушениях законодательства о персональных данных.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что в таких сообщениях указаны неверные название, адрес и телефон территориального управления. Кроме того, указанное в письмах контактное лицо не является сотрудником ведомства.

К сообщениям также прикреплен QR-код, который предлагается использовать для получения документов с результатами проверки.

Ведомство напомнило, что официальная переписка Роскомнадзора всегда сопровождается электронной подписью в формате .sig, а рассылка осуществляется только с адресов электронной почты, имеющих формат name@rkn.gov.ru.

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